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16:47, 6 октября 2023Силовые структуры

Бывшего российского налоговика арестовали за аферу на 22 миллиона рублей

В Москве суд арестовал экс-главу управления ФНС по Белгородской области

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Басманный райсуд Москвы арестовал 44-летнего Сергея Воронина, который в прошлом руководил управлением Федеральной налоговой службы (ФНС) по Белгородской области. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Решение принято по ходатайству Главного следственного управления Следственного комитета России (ГСУ СКР) об избрании экс-налоговику меры пресечения в виде заключения под стражу до 2 декабря.

Воронина обвиняют в мошенничестве, причинившем ущерб бюджет на 22 миллиона рублей. Афера связана с незаконным возмещением налога на добавленную стоимость.

Воронин возглавлял белгородскую налоговую службу с 2017 по 2019 год. До ареста он работал на крупном молокоперерабатывающем заводе. Он уже признал свою вину.

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    Любовь Ширижик
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