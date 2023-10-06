Бывшего российского налоговика арестовали за аферу на 22 миллиона рублей

В Москве суд арестовал экс-главу управления ФНС по Белгородской области

Басманный райсуд Москвы арестовал 44-летнего Сергея Воронина, который в прошлом руководил управлением Федеральной налоговой службы (ФНС) по Белгородской области. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Решение принято по ходатайству Главного следственного управления Следственного комитета России (ГСУ СКР) об избрании экс-налоговику меры пресечения в виде заключения под стражу до 2 декабря.

Воронина обвиняют в мошенничестве, причинившем ущерб бюджет на 22 миллиона рублей. Афера связана с незаконным возмещением налога на добавленную стоимость.

Воронин возглавлял белгородскую налоговую службу с 2017 по 2019 год. До ареста он работал на крупном молокоперерабатывающем заводе. Он уже признал свою вину.