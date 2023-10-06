Россиянин со сломанной спиной сутки провел в колодце

В Новосибирске сломавший спину мужчина сутки провел в колодце

В Новосибирске мужчина провалился в колодец и провел там сутки со сломанной спиной. Об этом в понедельник, 9 октября, сообщает Telegram-канал «ЧП Инцидент Новосибирск».

Местного жителя обнаружил прохожий, который услышал крики из открытого колодца. На место приехали спасатели и достали пострадавшего.

Россиянина госпитализировали. Другие подробности о его состоянии не приводятся. Как именно он упал в колодец — неизвестно. Опасную зону огородили.

Ранее в Ленинском районе Нижнего Новгорода в канализационный люк упал 18-летний юноша. Его обнаружили без признаков жизни.