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09:42, 9 октября 2023Россия

Россиянин со сломанной спиной сутки провел в колодце

В Новосибирске сломавший спину мужчина сутки провел в колодце

Фото: Telegram-канал «ЧП Инцидент Новосибирск»

В Новосибирске мужчина провалился в колодец и провел там сутки со сломанной спиной. Об этом в понедельник, 9 октября, сообщает Telegram-канал «ЧП Инцидент Новосибирск».

Местного жителя обнаружил прохожий, который услышал крики из открытого колодца. На место приехали спасатели и достали пострадавшего.

Россиянина госпитализировали. Другие подробности о его состоянии не приводятся. Как именно он упал в колодец — неизвестно. Опасную зону огородили.

Ранее в Ленинском районе Нижнего Новгорода в канализационный люк упал 18-летний юноша. Его обнаружили без признаков жизни.

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    Евгения Куликова
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