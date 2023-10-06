Заказавшая экс-супруга россиянка предстанет перед судом

В Подмосковье перед судом предстанет женщина, заказавшая из неприязни экс-мужа

В Московской области перед судом предстанет 50-летняя местная жительница, обвиняемая в «заказе» бывшего мужа. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, в ноябре 2022 года женщина задумала из неприязни избавиться от экс-мужа. С просьбой помочь за вознаграждение она в июле 2023 года обратилась к знакомому. Однако втайне от подруги мужчина сообщил о ее планах в полицию. Женщине же он заявил о своей готовности совершить преступление и нашел для этого двоих исполнителей.

Россиянку задержали в момент передачи части суммы исполнителям, когда те встретились с заказчицей и предоставили ей поддельные доказательства совершения преступления. Женщина признала вину.