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20:55, 6 октября 2023Силовые структуры

Заказавшая экс-супруга россиянка предстанет перед судом

В Подмосковье перед судом предстанет женщина, заказавшая из неприязни экс-мужа

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

В Московской области перед судом предстанет 50-летняя местная жительница, обвиняемая в «заказе» бывшего мужа. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, в ноябре 2022 года женщина задумала из неприязни избавиться от экс-мужа. С просьбой помочь за вознаграждение она в июле 2023 года обратилась к знакомому. Однако втайне от подруги мужчина сообщил о ее планах в полицию. Женщине же он заявил о своей готовности совершить преступление и нашел для этого двоих исполнителей.

Россиянку задержали в момент передачи части суммы исполнителям, когда те встретились с заказчицей и предоставили ей поддельные доказательства совершения преступления. Женщина признала вину.

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