Военный Дандыкин предрек десятки лет разминирования зоны СВО из-за действий ВСУ

После окончания конфликта на Украине полное разминирование зоны специальной военной операции (СВО) может растянуться на десятилетия, считает военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Специалист объяснил «Ленте.ру», почему процесс может занять так много времени.

«Судя по тому, как украинская сторона старается и безразборно ставит минные поля, заминированность территорий очень высокая, и разминирование займет очень большое время. Все зависит от того, какие территории будут освобождены. Даже сейчас у наших минеров очень много работы. (...) Много "сюрпризов": трудноизвлекаемых мин западного производства. Это очень рискованное дело, нужно готовить профессионалов, разминирование займет не один и не два года», — рассказал эксперт.

После вмешательства американцев в районе того же Лаоса разминирование идет до сих пор. (...) Со дня освобождения Севастополя прошло 70 лет, а мы там до сих пор там находим мины, в том числе морские. К сожалению, это работа, которая займет не одно поколение Василий Дандыкин военный эксперт, капитан первого ранга запаса

Собеседник «Ленты.ру» также перечислил факторы, осложняющие процесс полного разминирования территории.

«Главная сложность — это мины-ловушки, есть те же "лепестки", которые не самоуничтожаются, есть неразорвавшиеся мины, в частности, кассетные боеприпасы. Различные растяжки», — заключил Дандыкин.

Ранее стало известно, что часть кассетных боеприпасов «натовского» калибра 155 миллиметров Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют для дистанционного минирования подконтрольной российскими военными территории. Отмечалось, что украинские бойцы применяют кассетные боеприпасы, и большинство из них не разрываются, а остаются на ветках или на земле, однако при любом взаимодействии с боеприпасом происходит взрыв.