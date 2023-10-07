Трамп нашел американский след в атаке ХАМАС на Израиль

Бывший президент США Трамп: деньги США помогли ХАМАС атаковать Израиль

Американские деньги помогли ХАМАС подготовить и осуществить субботнее нападение на Израиль. След Вашингтона в атаке нашел бывший президент США Дональд Трамп, его слова приводит РИА Новости.

«К несчастью, помогли финансировать эти атаки доллары американских налогоплательщиков, которые, как сообщается, поступили от администрации [действующего президента США] Джо Байдена», — сказал он.

Трамп напомнил, что в свое президентство очень старался принести мир в регион, однако команда Байдена сводит его усилия на нет. «Атаки ХАМАС являются позором, Израиль имеет право защищать себя любой подавляющей силой», — подытожил он.

28 января 2020 года Трамп вместе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху объявил ключевые положения «сделки века». США предложили неразрывно связать тоннелем территорию Палестины, состоящую из сектора Газа и Западного берега, столицей же арабского государства признать часть Восточного Иерусалима (по словам Нетаньяху, пригород Абу-Дис). При этом Трамп назвал Иерусалим неделимой столицей Израиля и сообщил о намерении признать еврейские поселения израильской территорией.

В качестве условий мирного процесса Трамп потребовал от властей Палестины демилитаризации Газы, отказа от методов вооруженной борьбы и поддержки движения ХАМАС. США предлагают направить 50 миллиардов долларов в качестве инвестиций, в том числе на создание рабочих мест для палестинцев и компенсации за утраченное жилье.