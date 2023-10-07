Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:01, 7 октября 2023Мир

Мадуро «обнял» Путина и поздравил его с днем рождения

Президент Венесуэлы Мадуро поздравил президента России Путина с днем рождения

Фото: Pedro Rances Mattey / Globallookpress.com

Президент Венесуэлы Николас Мадуро поздравил российского коллегу Владимира Путина с днем рождения. Сообщение соответствующего содержания он разместил в мессенджере X (ранее — Twitter).

Путин родился 7 октября 1952 года.

«Мы крепко обнимаем брата, президента России Владимира Путина в день его 71-летия и желаем ему силы и долголетия», — написал глава латиноамериканского государства.

По словам Мадуро, у него сложились «прекрасные отношение взаимного общения» с российским президентом. Он отметил искренность, объективность и прагматичность Путина. В этой связи президент Венесуэлы заявил, что он верит в дальнейшее развитие двусторонних отношений.

Ранее главы российских регионов поздравили Путина с днем рождения. В субъектах Российской Федерации также прошли приуроченные к дню рождения главы государства автопробеги.

Что думаешь? Оцени!
    Алан Босиков
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны заявило о попытке Украины ударить по Крыму

    Спрос на жилье в Подмосковье вырос

    Доктор Мясников предупредил об опасности закаливания

    Число жертв обострения конфликта в Израиле выросло

    Российский военный назвал уязвимое место попытавшейся атаковать Крым ракеты ВСУ

    В США исключили выход украинских войск к Азовскому морю

    Мадуро «обнял» Путина и поздравил его с днем рождения

    Автогол Комличенко помог «Краснодару» победить «Ростов» в матче РПЛ

    Назван неожиданный симптом перед мгновенной смертью

    Появились подробности о сбитом на подлете к Москве беспилотнике

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости