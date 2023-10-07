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01:53, 7 октября 2023Бывший СССР

Зеленского обвинили в подавлении оппозиции Украины

Депутат Рады Гончаренко заявил о попытке Зеленского заткнуть оппозицию Украины
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский . Фото: Juan Medina / Reuters

Депутат Верховной Рады от блока «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко (внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что Владимир Зеленский подавляет оппозицию на Украине. Об этом он написал в статье для британского издания Conservative Woman.

Гончаренко заявил о попытке Зеленского «заткнуть» оппозицию Украины с помощью запретов на выезд за рубеж, а также уголовных дел против оппозиционных изданий и отказов предоставлять им эфирное время

«Украинское правительство продолжает запрещать своим оппонентам, включая меня самого, покидать страну даже на короткое время для участия в важных политических мероприятиях», — отметил депутат.

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    Марина Совина
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