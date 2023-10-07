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18:02, 7 октября 2023Моя страна

В России установят самое большое корыто для рубки капусты

На «Ивановском капустнике» установят самое больше корыто для рубки капусты

Фото: Eric Prouzet / Unsplash

В селе Ново-Талицы 7 октября пройдет открытый гастрономический фестиваль зеленых щей «Ивановский капустник». Об этом сообщает «Царьград».

На мероприятии планируется установить два рекорда России. На фестивале будет установлено самое большое корыто для рубки капусты. Чтобы измельчить в нем овощ специальными тяпками, привлекут 50 мастеров этого дела, которые будут работать все сразу.

Также организаторы рассказали, что на фестиваля приготовят более 300 литров зеленых щей по 30 рецептам. Желающие смогут принять участие в мастер-классах от экокомплекса «Ремесленное подворье» и музея советского самовара.

Для гостей фестиваля организуют фотозоны, конкурсы и проведут концерт.

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    Варвара Кошечкина
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