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12:38, 8 октября 2023Мир

В США предсказали скорые переговоры России и Украины

Экс-агент ЦРУ Макговерн: США подтолкнут Украину к переговорам с Россией

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Соединенные Штаты Америки в ближайшее время подтолкнут Украину к переговорам с Россией. Об этом заявил бывший агент ЦРУ Рэй Макговерн. Такое мнение он высказал в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

По его словам, Вашингтон попытается побудить Киев к примирению. «Если [президент Украины Владимир] Зеленский не пойдет на это, то будет кто-то другой», — сказал Макговерн.

Экс-агент ЦРУ считает, что у США заканчиваются ресурсы для военной помощи — страны Запада не были готовы к такому вооруженному конфликту, поэтому столкновение двух стран скоро должно завершиться.

В этом же интервью Макговерн отметил, что российские гиперзвуковые ракеты являются неуязвимым оружием, от которого невозможно защититься.

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    Варвара Митина
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