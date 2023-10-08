В США предсказали скорые переговоры России и Украины
Экс-агент ЦРУ Макговерн: США подтолкнут Украину к переговорам с Россией
Соединенные Штаты Америки в ближайшее время подтолкнут Украину к переговорам с Россией. Об этом заявил бывший агент ЦРУ Рэй Макговерн. Такое мнение он высказал в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
По его словам, Вашингтон попытается побудить Киев к примирению. «Если [президент Украины Владимир] Зеленский не пойдет на это, то будет кто-то другой», — сказал Макговерн.
Экс-агент ЦРУ считает, что у США заканчиваются ресурсы для военной помощи — страны Запада не были готовы к такому вооруженному конфликту, поэтому столкновение двух стран скоро должно завершиться.
В этом же интервью Макговерн отметил, что российские гиперзвуковые ракеты являются неуязвимым оружием, от которого невозможно защититься.