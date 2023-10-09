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16:32, 9 октября 2023Силовые структуры

Стрелявшего по палатке с людьми россиянина задержали

На Алтае задержали мужчину, стрелявшего по палатке с людьми

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Чойском районе Алтайского края задержали 53-летнего мужчину, стрелявшего по палатке с людьми. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о покушении, совершенном общеопасным способом, из хулиганских побуждений. По предварительным данным, вечером 4 октября в урочище горно-таежной местности «Каская» мужчина в состоянии алкогольного опьянения не менее двух раз выстрелил из ружья в палатку. В ней находились трое мужчин, одного из которых ранило в руку.

Стрелявший помог доставить мужчину в больницу. Свою вину мужчина признал частично, его поместили под домашний арест.

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    Илона Палей
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