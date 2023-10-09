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20:45, 9 октября 2023Силовые структуры

Аферисты получили сроки за незаконную продажу квартир пьющих россиян

В Алтайском крае суд приговорил 10 участников ОПГ, отбиравших квартиры у пьяниц

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Алтайском крае суд приговорил 10 участников организованной преступной группировки (ОПГ), которые отбирала у пьяниц квартиры. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

В зависимости от роли каждого осужденные признаны виновными по четырем статьям, среди которых 159 («Мошенничество») и 127 («Незаконное лишение свободы») УК РФ. Организатор группировки приговорен к семи годам лишения свободы, остальным участникам суд назначил от трех лет шести месяцев до шести лет лишения свободы с отбыванием в исправительных колониях строгого и общего режимов.

С декабря 2019 по март 2021 года участники ОПГ подыскивали в Бийске одиноких, социально незащищенных россиян, употребляющих алкоголь, с собственным жильем. Они входили к ним в доверие и склоняли к оформлению документов для отчуждения и последующей продажи недвижимости. При этом их они убеждали, что оказывают помощь в регистрации права собственности.

От действий злоумышленников пострадали 13 человек. Таким образом мошенники заполучили около 11 миллионов рублей. С целью возмещения ущерба суд наложил арест на их имущество на сумму более 11 миллионов рублей.

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    Варвара Митина
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