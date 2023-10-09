Под Петербургом мигрант на велосипеде выжил после столкновения с поездом

В Ленобласти мигрант на велосипеде выжил после столкновения с поездом

В Ленинградской области поезд сбил мигранта на велосипеде. Об этом сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по СЗФО.

Инцидент произошел 8 октября около 20:00 на железнодорожном перегоне «Заневский пост 2 — Манушкино». Электричка, следующая из Петербурга в Волховстрой, по касательной задела 31-летнего гражданина ближнего зарубежья, который пересекал переезд на велосипеде на запрещающий сигнал светофора.

Машинист поезда подавал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, но наезд состава предотвратить не удалось. Мужчина жив, его доставили в больницу. Характер полученных им травм не уточняется.

По факту случившегося проводится проверка.

Весной в Тюменской области пассажирский поезд сбил двух человек. Состав следовал из города Новый Уренгой в Москву. Он задавил мужчину и женщину, когда те переходили железную дорогу в запрещенном месте, спасти их не удалось.