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13:50, 9 октября 2023Силовые структуры

Росгвардейцы испытали новые отечественные разработки

В ДНР росгвардейцы испытали новейшие термитно-зажигательные средства

Кадр: Росгвардия

В Донецкой народной республике (ДНР) сотрудники Росгвардии испытали новые отечественные разработки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

В частности, были испробованы термитно-зажигательные средства. Поджигая технику и укрепленные объекты, они создают пожар, который невозможно потушить. Бойцы также опробовали новые дымовые средства, ставящие мгновенные и нарастающие непросматриваемые завесы. Их отработали в том числе с помощью беспилотников.

В Росгвардии поделились с «Лентой.ру» видеозаписью испытаний. На кадрах видно, как летит беспилотник, а потом сбрасывает дымовое средство. Моментально от него поднимается дым, который скрывает военную технику.

По итогам испытаний росгвардейцы сделали некоторые замечания, которые будут учитывать во время совершенствования новинок.

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    Варвара Митина
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