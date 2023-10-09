19-летняя дочь Моники Белуччи едва не оголила грудь на новых фото

Дочь супермодели Моники Белуччи и актера Венсана Касселя Дева приняла участие в откровенной съемке. Соответствующая публикация появилась в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) фотографа Бастиена Барада.

На новых размещенных кадрах 19-летняя манекенщица запечатлена позирующей перед камерой в черном платье с глубоким декольте. Видно, что во время фотосессии бретели изделия спали с ее плеч, едва не оголив грудь девушки.

Фанаты восхитились образом модели, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Как же она похожа на свою маму», «Какая красивая», «Безупречная», «Довольно хороша ты здесь», «Она идеальна», — высказывались они.

В сентябре Дева Кассель посетила показ модного дома Dior, который прошел в рамках Недели моды в Париже, в откровенном образе. Манекенщица появилась на публике в костюме черного цвета, который состоял из топа-бралетта, кардигана с перьями и юбки длины макси. В качестве обуви она выбрала босоножки на каблуках, а в руках держала сумку-клатч упомянутого бренда.