19-летняя дочь Моники Белуччи появилась на Неделе моды в откровенном наряде

Дочь супермодели Моники Белуччи и актера Венсана Касселя Дева Кассель посетила показ модного дома Dior, который прошел в рамках Недели моды в Париже, в откровенном образе. Соответствующие фото опубликованы на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

19-летняя манекенщица появилась на публике в костюме черного цвета, который состоял из топа-бралетта, кардигана с перьями и юбки длины макси. В качестве обуви она выбрала босоножки на каблуках, а в руках держала сумку-клатч упомянутого бренда. На волосы знаменитость прикрепила заколку в виде банта, а на лицо нанесла нюдовый макияж.

«Спасибо за приглашение», — подписала публикацию инфлюэнсер. Подписчики восхитились внешним видом девушки в многочисленных комментариях. «Красивая дочь красивых родителей», «Просто вау», «Выглядишь шикарно», «Прекрасная», — высказывались фанаты.

В июне Дева Кассель снялась для рекламы итальянского бренда Dolce & Gabbana. Манекенщица приняла участие в фотосессии, проведенной у знаменитого фонтана Треви в Риме. Девушка позировала в полупрозрачном кружевном мини-платье черного цвета, сквозь которое просвечивало нижнее белье. Ее образ дополняли шлепанцы на плоской подошве и клатч в тон наряду.