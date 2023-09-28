Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
04:00, 28 сентября 2023Ценности

19-летняя дочь Моники Белуччи появилась на Неделе моды в откровенном наряде

Кадр: @d.casseluxxi

Дочь супермодели Моники Белуччи и актера Венсана Касселя Дева Кассель посетила показ модного дома Dior, который прошел в рамках Недели моды в Париже, в откровенном образе. Соответствующие фото опубликованы на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

19-летняя манекенщица появилась на публике в костюме черного цвета, который состоял из топа-бралетта, кардигана с перьями и юбки длины макси. В качестве обуви она выбрала босоножки на каблуках, а в руках держала сумку-клатч упомянутого бренда. На волосы знаменитость прикрепила заколку в виде банта, а на лицо нанесла нюдовый макияж.

Материалы по теме:
«Взрыв радости и секса» Голые богини, перья и голуби: как прошла Неделя моды в Лондоне
«Взрыв радости и секса»Голые богини, перья и голуби: как прошла Неделя моды в Лондоне
21 сентября 2023
Одежда гопников, голые платья и трусы поверх колготок: кто и зачем это носит? Главное с Недели моды в Милане
Одежда гопников, голые платья и трусы поверх колготок:кто и зачем это носит? Главное с Недели моды в Милане
27 сентября 2023

«Спасибо за приглашение», — подписала публикацию инфлюэнсер. Подписчики восхитились внешним видом девушки в многочисленных комментариях. «Красивая дочь красивых родителей», «Просто вау», «Выглядишь шикарно», «Прекрасная», — высказывались фанаты.

В июне Дева Кассель снялась для рекламы итальянского бренда Dolce & Gabbana. Манекенщица приняла участие в фотосессии, проведенной у знаменитого фонтана Треви в Риме. Девушка позировала в полупрозрачном кружевном мини-платье черного цвета, сквозь которое просвечивало нижнее белье. Ее образ дополняли шлепанцы на плоской подошве и клатч в тон наряду.

Что думаешь? Оцени!
    Карина Черных
    Обсудить
    Последние новости

    Ряду россиян анонсировали повышение пенсий с 1 октября

    19-летняя дочь Моники Белуччи появилась на Неделе моды в откровенном наряде

    Полковник назвал мобилизационный предел Украины

    Стала известна ошибка США на Украине

    Лавров отметил отсутствие серьезных предложений Запада о переговорах по Украине

    Раскрыты потери ВСУ в провалившейся контратаке под Артемовском

    Странный обряд «эльфов Лихолесья» в подмосковном парке попал на видео

    В Минздраве Узбекистана сообщили о пострадавших при взрыве в Ташкенте

    Момент мощного взрыва в Ташкенте попал на видео

    МЧС Узбекистана сообщило о взрыве на складе в Ташкенте

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости