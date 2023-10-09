Полицейские догнали отказавшегося остановиться мотоциклиста и сбили его машиной

Полицейские после погони догнали и сбили мотоциклиста без номеров

В Ростовской области сотрудники правоохранительных органов разбираются в инциденте со сбитым полицейской машиной мотоциклистом. Об этом в понедельник, 9 октября, сообщает Telegram-канал Baza.

По данным издания, вечером 8 октября дежурившие возле хутора Гусев сотрудники полиции обратили внимание на быстро двигавшийся мотоцикл без номеров. На требование сотрудников МВД остановиться, 46-летний мотоциклист не отреагировал.

Началась погоня, полицейские требовали остановиться, но водитель отказывался подчиниться. Тогда возле хутора Полтава полицейские сбили нарушителя машиной.

Спасти жизнь сбитого мотоциклиста прибывшим медикам не удалось. Теперь следователям предстоит выяснить причину ДТП и понять, был ли таран со стороны полицейских умышленным.

