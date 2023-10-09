Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:06, 9 октября 2023Силовые структуры

Полицейские догнали отказавшегося остановиться мотоциклиста и сбили его машиной

Полицейские после погони догнали и сбили мотоциклиста без номеров

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

В Ростовской области сотрудники правоохранительных органов разбираются в инциденте со сбитым полицейской машиной мотоциклистом. Об этом в понедельник, 9 октября, сообщает Telegram-канал Baza.

По данным издания, вечером 8 октября дежурившие возле хутора Гусев сотрудники полиции обратили внимание на быстро двигавшийся мотоцикл без номеров. На требование сотрудников МВД остановиться, 46-летний мотоциклист не отреагировал.

Началась погоня, полицейские требовали остановиться, но водитель отказывался подчиниться. Тогда возле хутора Полтава полицейские сбили нарушителя машиной.

Спасти жизнь сбитого мотоциклиста прибывшим медикам не удалось. Теперь следователям предстоит выяснить причину ДТП и понять, был ли таран со стороны полицейских умышленным.

Что думаешь? Оцени!
    Владимир Седов
    Обсудить
    Последние новости

    Израиль введет полную осаду сектора Газа

    Российские школьники получат специальное обучение

    Нобелевскую премию по экономике получила исследовательница роли женщин

    Опубликовано фото победительницы конкурса «Мисс Россия — 2023»

    Лидер ДДТ Шевчук перенес инфаркт

    В Кремле высказались об идее Кадырова отказаться от выборов президента

    Полицейские догнали отказавшегося остановиться мотоциклиста и сбили его машиной

    В Кремле высказались о возвращении россиян из Израиля

    В Госдуме заявили о создании укрепрайона ВСУ под Купянском

    В портах Приморска и Новороссийска возобновили отгрузку дизельного топлива

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости