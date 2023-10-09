Названная пропавшей россиянкой девушка опровергла попадание в плен ХАМАС

Названная пропавшей россиянкой Прудникова опровергла попадание в плен ХАМАС

Елизавета Прудникова, которую в СМИ назвали пропавшей россиянкой, опровергла информацию о попадании в плен «Исламского движения сопротивления» (ХАМАС). Ее слова передают «Известия».

Издание Mash в Telegram сообщило, что около 10 девушек были похищены солдатами ХАМАС с фестиваля электронной музыки Nature Party недалеко от города Офаким, расположенного на границе с сектором Газа. Среди них, как отмечает ресурс, были две девушки с русскими фамилиями — одна из которых Елизавета Прудникова. СМИ неверно трактовали сообщение Mash, обозначив якобы пропавших девушек, в том числе Прудникову, россиянками.

Прудникова опровергла информацию о том, что ее взяли в плен боевики ХАМАС, и рассказала, что на фестивале находилась не она, а ее сестра. Информации о местонахождении, а также связи с девушкой сейчас нет.

По словам Прудниковой, ее фото и данные распространили по ошибке. Она также сообщила, что ни она, ни ее сестра не являются гражданками России.

Информация о том, что списке захваченных боевиками ХАМАС девушек якобы есть россиянка Елизавета Прудникова, широко распространилась в СМИ и Telegram-каналах.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»