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14:32, 9 октября 2023Интернет и СМИ

Названная пропавшей россиянкой девушка опровергла попадание в плен ХАМАС

Названная пропавшей россиянкой Прудникова опровергла попадание в плен ХАМАС

Фото: Ahmed Zakot / Reuters

Елизавета Прудникова, которую в СМИ назвали пропавшей россиянкой, опровергла информацию о попадании в плен «Исламского движения сопротивления» (ХАМАС). Ее слова передают «Известия».

Издание Mash в Telegram сообщило, что около 10 девушек были похищены солдатами ХАМАС с фестиваля электронной музыки Nature Party недалеко от города Офаким, расположенного на границе с сектором Газа. Среди них, как отмечает ресурс, были две девушки с русскими фамилиями — одна из которых Елизавета Прудникова. СМИ неверно трактовали сообщение Mash, обозначив якобы пропавших девушек, в том числе Прудникову, россиянками.

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Прудникова опровергла информацию о том, что ее взяли в плен боевики ХАМАС, и рассказала, что на фестивале находилась не она, а ее сестра. Информации о местонахождении, а также связи с девушкой сейчас нет.

По словам Прудниковой, ее фото и данные распространили по ошибке. Она также сообщила, что ни она, ни ее сестра не являются гражданками России.

Информация о том, что списке захваченных боевиками ХАМАС девушек якобы есть россиянка Елизавета Прудникова, широко распространилась в СМИ и Telegram-каналах.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»

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    Олег Давыдов
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