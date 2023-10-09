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20:11, 9 октября 2023Путешествия

Прибалт 20 раз сымитировал инфаркт ради бесплатной еды в Европе и попал в тюрьму

Мужчина более 20 раз сымитировал инфаркт, чтобы не оплачивать счета в ресторанах

Фото: Bits And Splits / Shutterstock / Fotodom

Эмигрант из Литвы более 20 раз сымитировал инфаркт, чтобы не оплачивать счета в ресторанах Испании, и попал в тюрьму. Подробностями истории поделилось издание The Sun.

По данным источника, 50-летний прибалт симулировал сердечный приступ ради бесплатной еды в основном в заведениях европейского курортного региона Коста-Бланка. Владелец одного из ресторанов рассказал журналистам, что мужчина заказал салат оливье и несколько стаканов виски, а потом изобразил недомогание.

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«Это было очень театрально: он притворился, что потерял сознание, и рухнул на пол, — добавил менеджер другого заведения. — Мы разослали его фотографию во все рестораны, чтобы помешать ему снова устроить представление».

После того как эмигрант отказался оплатить два штрафа, он был отправлен в тюрьму на 42 дня. Известно, что хозяева ресторанов планируют подать совместную жалобу, в которой призовут приговорить мошенника к двум годам заключения.

Ранее отдыхающий в Таиланде российский турист рассказал, как посещал поминки ради бесплатной еды. Путешественник сообщил, что возможность вкусно и бесплатно питаться на поминках в Таиланде открыл для себя случайно.

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    Марина Черняк
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