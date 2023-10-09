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08:30, 9 октября 2023Интернет и СМИ

Медсестра хосписа раскрыла два главных совета пациентов старше 100 лет

Фото: Diego Cervo / Shutterstock / Fotodom

Медсестра хосписа по имени Джули в ролике, опубликованном в TikTok, раскрыла два главных совета, которые получила от пациентов старше 100 лет. Она рассказала, что пожилые люди рекомендовали ей не тратить всю жизнь на работу и не думать о мнениях окружающих.

Специалистка отметила, что в рамках работы она часто взаимодействует с пожилыми пациентами хосписа. «Я всегда воспринимала это как должное, но ведь не каждому дано пообщаться с людьми, дожившими до 100 лет», — сказала она.

«Главные советы, которые мне давали пациенты старше 100 лет, а мудрости у них предостаточно, — это не тратить всю жизнь на работу и никогда не беспокоиться о том, что подумают другие люди», — рассказала Джули.

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Медсестра также обратила внимание на то, что каждый пациент старше 100 лет, который прибывал в хоспис, был счастлив и морально готов к уходу из жизни. «Большинство из них чувствуют себя так, словно прожили несколько жизней — детство, а затем жизнь с семьей, которую она сами создали, и наконец пенсия — все эти периоды кажутся им разными жизнями», — поделилась Джули признаниями пациентов.

Ранее Джули назвала главную сложность своей профессии. Она рассказала, что в ее работе тяжелее всего сообщать родственникам пациентов о скором уходе из жизни их близкого человека.

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    Олег Давыдов
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