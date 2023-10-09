Раковая больная заработала 1,8 миллиона рублей на интимных фото

20-летняя раковая больная из Великобритании заработала 15 тысяч фунтов стерлингов (1,8 миллиона рублей) во время лечения в больнице. Свою историю она рассказала Daily Star.

В 2021 году девушке из города Брайтон поставили диагноз острый миелоидный лейкоз — этот вид рака поражает кровь и костный мозг. В начале болезни она надолго впала в кому, а потом проходила длительную реабилитацию. Британка находилась в больнице более полугода и не могла работать. Чтобы оплатить дорогостоящее лечение, она решила делать интимные фото и продавать их.

Фотосессии девушка устраивала, когда оказывалась дома между сеансами химиотерапии, а псевдоним Валентина взяла в честь медсестры, которая проводила лечение. Она начала выкладывать снимки на платформе OnlyFans и вскоре обзавелась сообществом преданных фанатов.

Находясь в больнице, Валентина поддерживала связь с подписчиками, оставляя в своем аккаунте пикантные сообщения. Кроме того, потерю волос из-за лечения она также «творчески использовала», экспериментируя с париками, накладными ресницами и бровями.

В течение шести месяцев она зарабатывала по 2,5 тысячи фунтов. Эти деньги помогли ей оплатить лечение, а болезнь перешла в ремиссию. В данный момент Валентина зарабатывает на интимных фото от шести до десяти тысяч фунтов стерлингов в месяц.

Ранее сообщалось, что в США сотрудница дорожной полиции остановила водителя, который оказался ее подписчиком на сайте для взрослых. Полиция города Миннеаполис начала расследование в отношении сотрудницы.

