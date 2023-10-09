Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:57, 9 октября 2023Силовые структуры

Мужчина пропагандировал идеологию «Айдара» среди детей и получил пять лет тюрьмы

Суд в ЛНР дал 5,5 года колонии мужчине за пропаганду идеологии «Айдара» детям

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Верховный суд Луганской народной республики (ЛНР) приговорил к 5,5 годам колонии уроженца Черниговской области, пропагандировавшего несовершеннолетним деятельность националистического батальона «Айдар» (признан в России экстремистским и запрещен). Об этом в понедельник, 9 октября, сообщает РАПСИ.

Мужчина признан виновным по части 1 статьи 205.1 («Содействие террористической деятельности») и части 1 статьи 205.2 («Пропаганда терроризма») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии общего режима.

По данным издания, в зале суда подсудимый свою вину не признал и в содеянном не раскаялся.

Как сообщает следствие, фигурант с лета 2014 года постоянно оказывал помощь националистическому батальону «Айдар». Кроме того, в декабре 2017 года мужчина, публично выступая перед несовершеннолетними, распространял информацию, направленную на формирование у слушателей идеологии терроризма.

Оружие России: на страже Родины
Что думаешь? Оцени!
    Олеся Мицкевич
    Обсудить
    Последние новости

    Палестинская ракета попала в мечеть имени Кадырова в Израиле

    Стоимость квартиры Димы Билана с видом на Кремль оценили

    Звезда «Иронии судьбы» оценила высказывания покинувших Россию артистов

    В России упало производство алкоголя

    Россиянин на авто протаранил ворота школы-интерната и попал на видео

    Ливан заявил о нежелании вступать в конфликт Израиля и Палестины

    Москвичка во время уборки в квартире обнаружила змею

    Нетаньяху предупредил Байдена о начале наземной операции в секторе Газа

    Названы пять снижающих риск инфаркта привычек

    Внук экс-главы ЦБ предстанет перед судом за хищение миллиардов рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости