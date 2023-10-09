Мужчина пропагандировал идеологию «Айдара» среди детей и получил пять лет тюрьмы

Суд в ЛНР дал 5,5 года колонии мужчине за пропаганду идеологии «Айдара» детям

Верховный суд Луганской народной республики (ЛНР) приговорил к 5,5 годам колонии уроженца Черниговской области, пропагандировавшего несовершеннолетним деятельность националистического батальона «Айдар» (признан в России экстремистским и запрещен). Об этом в понедельник, 9 октября, сообщает РАПСИ.

Мужчина признан виновным по части 1 статьи 205.1 («Содействие террористической деятельности») и части 1 статьи 205.2 («Пропаганда терроризма») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии общего режима.

По данным издания, в зале суда подсудимый свою вину не признал и в содеянном не раскаялся.

Как сообщает следствие, фигурант с лета 2014 года постоянно оказывал помощь националистическому батальону «Айдар». Кроме того, в декабре 2017 года мужчина, публично выступая перед несовершеннолетними, распространял информацию, направленную на формирование у слушателей идеологии терроризма.