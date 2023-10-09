Полковник высказался об эффективности израильского «Железного купола»

Полковник Литовкин: «Железный купол» эффективен, несмотря на пролетевшие ракеты

«Железный купол» Израиля по-прежнему остается эффективным. Но даже самая совершенная система противоракетной обороны (ПРО) не способна противостоять одновременно пяти тысячам ударов. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин.

«Палестина выпустила по Израилю пять тысяч ракет — это огромное число. Значит, они накопили большое количество вооружений, готовились давно. У Израиля вооружений тоже достаточно для того, чтобы нанести нокаутирующий удар по Палестине, по сектору Газа. Кроме того, сам Израиль — очень высокотехнологичное государство, самостоятельно производящее вооружения», — сказал Литовкин.

Полковник также напомнил, что США на постоянной основе поддерживают Израиль, выделяя 3-4 миллиарда долларов в год, поставляя оружие, поэтому стране есть чем ответить на нанесение ударов.

Но, конечно, серьезным ударом стало то, что разведка проморгала подготовку Палестины к конфликту, это большая репутационная потеря. Я все равно думаю, что Израиль быстро придет в себя и победит ХАМАС. Хотя жертв уже много, и это страшно Виктор Литовкин полковник в отставке

Литовкин также добавил, что несмотря на то, что израильская ПРО не смогла отразить все удары противника, это не говорит о ее неэффективности.

«"Железный купол" — хорошая система. Но, когда на тебя летит пять тысяч ракет, не поможет ни один купол. Кроме того, как утверждают, половина ракет все же была сбита. Дело в том, что не бывает абсолютного оружия, не бывает абсолютного щита. Так что "железный купол" все равно сыграл свою роль, пусть и не абсолютную», — заключил военный.

7 октября стало известно, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. Кроме того, из сектора Газа в приграничные районы Израиля проникло неопределенное число террористов. Впоследствии израильская армия объявила о «готовности к войне».