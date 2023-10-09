В российском городе мигранты сошлись в драке с топором и деревянной палкой

В Красноярске полиция задержала участников драки с топором и палкой

В Красноярске полиция задержала нескольких участников драки, произошедшей во дворе жилого дома. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России.

7 октября в дежурную часть отдела полиции позвонили очевидцы и сообщили о потасовке на улице Караульной. Несколько мужчин орудовали топором и деревянной палкой. Однако прибывший наряд уже не застал драчунов. Благодаря видео, заснятому местным жителем, полиция сумела установить их личности.

Задержаны двое мужчин 1987 и 2001 годов рождения. В отношении них следователь МВД возбудил уголовное дело о хулиганстве. Решается вопрос об избрании им меры пресечения. Полиция намерена проверить всех участников потасовки на соблюдение миграционного законодательства.

По предварительным данным, конфликт произошел между знакомыми на бытовой почве.