Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:26, 9 октября 2023Силовые структуры

В российском городе мигранты сошлись в драке с топором и деревянной палкой

В Красноярске полиция задержала участников драки с топором и палкой

Фото: Баранов Владимир / Globallook Press

В Красноярске полиция задержала нескольких участников драки, произошедшей во дворе жилого дома. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России.

7 октября в дежурную часть отдела полиции позвонили очевидцы и сообщили о потасовке на улице Караульной. Несколько мужчин орудовали топором и деревянной палкой. Однако прибывший наряд уже не застал драчунов. Благодаря видео, заснятому местным жителем, полиция сумела установить их личности.

Задержаны двое мужчин 1987 и 2001 годов рождения. В отношении них следователь МВД возбудил уголовное дело о хулиганстве. Решается вопрос об избрании им меры пресечения. Полиция намерена проверить всех участников потасовки на соблюдение миграционного законодательства.

По предварительным данным, конфликт произошел между знакомыми на бытовой почве.

Что думаешь? Оцени!
    Любовь Ширижик
    Обсудить
    Последние новости

    В России вспомнили о пророчестве Жириновского. Забыл ли мир о кризисе на Украине из-за конфликта на Ближнем Востоке?

    Игравший за ЦСКА футболист «Спартака» оценил празднование гола бывшему клубу

    Российский подросток лишился глаза в тире

    Мать четверых детей вышла замуж за племянника подруги на 19 лет моложе себя

    Врачи подсказали мужчинам способы дольше продержаться в постели

    Медсестра хосписа раскрыла два главных совета пациентов старше 100 лет

    Канадский хоккеист назвал полюбившиеся российские привычки

    В российском городе мигранты сошлись в драке с топором и деревянной палкой

    В ВСУ предупредили об учащении атак российских дронов

    В Москве резко подорожал один вид квартир

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости