Россиянин заподозрил жену в неверности и разбил об ее голову скейтборд

Красноярец разбил скейтборд об голову жены из-за ревности

Суд признал 48-летнего красноярца виновным в избиении гражданской жены и приговорил его к 200 часам обязательных работ. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Красноярского края.

Мужчине вменялось причинение вреда здоровью потерпевшей. Он с 38-летней женой прожил 16 лет. У них родились двое детей.

Из материалов дела следует, что в феврале красноярец заподозрил супругу в неверности и стал избивать ее в квартире в жилом многоэтажном доме на улице Калинина. В течение 20 минут на глазах младшей дочери он наносил жене множественные удары кулаком, а затем разбил об ее голову скейтборд.

В этот момент к ним пришла подруга жены в гости, благодаря чему избитая женщина выбежала в подъезд и стала звать на помощь. Следом за ней выбежал муж и продолжил избивать. Ее спас вышедший на площадку сосед.

Прибывшие на место медики диагностировали у пострадавшей перелом носа, зуба, сотрясение головы и множественные гематомы.

В суде мужчина вину признал частично — он отрицал, что ударил жену скейтбордом по голове. После этого подсудимый попросил у пострадавшей прощение, но она его не приняла.