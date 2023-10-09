Московская пенсионерка лишилась двух квартир и 12 миллионов из-за мошенников

В Москве пенсионерка лишилась двух квартир и миллионов рублей из-за мошенников

В Москве мошенники обманули пенсионерку: забрали у нее две квартиры и миллионы рублей. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

По данным издания, в марте женщине позвонил якобы сотрудник ФСБ из отдела по борьбе с терроризмом. Он рассказал, что на имя потерпевшей взяли кредит, поэтому ей необходимо снять все деньги и отправить на «безопасный счет». После этого с пенсионеркой уже говорила «сотрудница банка».

Обман продолжался долгое время. Сначала пожилую женщину просили отправить 100 тысяч рублей, через несколько дней под угрозой нового кредита, она перевела еще 100 тысяч рублей. Со временем суммы росли. В итоге пенсионерку уговорили отдать все сбережения. Она была уверена, что ее деньги в безопасности. Но затем пострадавшей снова поступил звонок из якобы ФСБ. Теперь мошенники взялись за ее квартиру. Пенсионерка поверили, что ее квартиру могут незаконно продать и продала ее сама, отдав всю выручку. Отмечается, что сделку ей помогали совершать риелторы, которых нашли мошенники. Такую же схему преступники провернули со второй квартирой женщины в Лобне. Через полгода и после десятка звонков пенсионерка все-таки догадалась, что ее обманули и обратилась в полицию. Она лишилась двух квартир и 12 миллионов рублей.