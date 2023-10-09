В сети удивились форме ногтей похваставшейся обручальным кольцом невесты

Блогерша Марни (фамилия не известна) с никнеймом r.mvrnie похвасталась обручальным кольцом и удивила пользователей сети формой своих ногтей. Соответствующая публикация появилась в ее TikTok-аккаунте.

На размещенных кадрах 23-летняя невеста продемонстрировала руку с серебристым украшением на пальце. При этом девушка отметила, что ранее не мечтала о замужестве, поскольку видела примеры только неудачных романтических отношений.

В свою очередь зрители обратили внимание на маникюр автора видео — ее длинные ногти розового цвета с объемным блестящим дизайном значительно расширялись к свободному краю. «Как ты надела кольцо на эти "утиные" ногти?», «Как тебе это удалось с таким маникюром?», «Тоже интересно, как оно налезло», — заявили юзеры.

В марте 2022 года невеста также похвасталась обручальным кольцом и стала объектом насмешек в сети из-за неаккуратных ногтей. На размещенных кадрах анонимная женщина демонстрирует подарок своего возлюбленного: золотое украшение с большим количеством маленьких бриллиантов и одним большим драгоценным камнем посередине. Пользователи сети обратили внимание на ногти женщины: на фото видно почти полностью отросшее покрытие золотистого оттенка.