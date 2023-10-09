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10:50, 9 октября 2023Ценности

Российский стилист назвал устаревшим один популярный вид обуви

Стилист Исмаил Сафиулов назвал устаревшими классические кеды

Фото: Nathan Dumlao / Unsplash

Российский стилист Исмаил Сафиулов назвал устаревшим один популярный вид обуви. Его комментарий публикует портал «А теперь внимание!».

По словам эксперта, в текущем сезоне утратили актуальность мужские классические кеды. При этом в качестве модной альтернативы он предложил фасоны в стиле ретро.

Кроме того, специалист отметил, что в настоящий момент в тренде обувь, которая имеет выделяющиеся элементы. Например, перфорацию или заклепки. «Нас ждет большое количество отличающихся от тона обуви шнурков и металлических деталей. Ну и, конечно же, массивная или тракторная подошва — куда мы без нее», — заявил он.

Ранее в октябре практикующая персональная стилистка Светлана Покусаева перечислила россиянкам устаревшие сочетания в одежде. В первую очередь в список антитрендов попали джинсы скинни и приталенный пуховик. Кроме того, под запретом оказались такие сочетания, как шуба с сапогами на каблуке и зимние куртки с прозрачными колготками.

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    Алина Гостева
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