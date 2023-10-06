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16:20, 6 октября 2023Ценности

Россиянкам перечислили устаревшие сочетания в одежде

Фото: Denis Bukhlaev / Shutterstock / Fotodom

Практикующая персональная стилистка Светлана Покусаева перечислила россиянкам устаревшие сочетания в одежде. Соответствующий материал появился на сайте издания Marie Claire.

В первую очередь в список антитрендов попали джинсы-скинни и приталенный пуховик. Кроме того, под запретом оказались такие сочетания, как шуба с сапогами на каблуке и зимние куртки с прозрачными колготками. По мнению эксперта, подобные комбинации давно вышли из моды и подходят далеко не для всех случаев.

Среди прочего, Покусаева отметила джинсы-скинни и высокие черные сапоги, а также сумку и обувь одного цвета. Однако, как утверждает специалистка, второе сочетание женщины до сих пор активно используют. В связи с этим она призвала выбирать сумку того цвета, который нравится.

Покусаева напомнила о комплекте из шапки, варежек и шарфа, а также о сочетании джемпера, рубашки и выправленного воротника. Собеседница издания упомянула комбинацию из коротких шорт, колготок и сапог.

Ранее стилистка и модная блогерша Джемма, более известная по никнейму @what_to_wear, перечислила портящие женский образ сочетания цветов в одежде. В первую очередь эксперт призвала не носить вместе зеленый и красный. По ее мнению, из-за такого сочетания можно стать похожим на рождественского эльфа.

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    Мария Винар
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