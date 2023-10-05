Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
16:52, 5 октября 2023Ценности

Перечислены портящие женский образ сочетания цветов в одежде

Фото: Victoria Chudinova / Shutterstock / Fotodom

Стилистка и модная блогерша Джемма, более известная по никнейму @what_to_wear, перечислила портящие женский образ сочетания цветов в одежде. Соответствующий материал появился на сайте издания The Sun.

В первую очередь эксперт призвала не носить вместе зеленый и красный. По ее мнению, из-за такого сочетания можно стать похожим на рождественского эльфа.

Помимо прочего, Джемма не рекомендует одеваться в фиолетовые и желтые тона, зеленые и оранжевые, а также розовые и зеленые. Данные комбинации могут отлично смотреться на фото в социальных сетях, но не в реальной жизни, считает специалистка.

В заключение автор статьи предложила забыть о сочетании красного и желтого. «Это сочетание цветов неплохое, но оно просто заставляет окружающих думать о Рональде Макдональде или Винни-Пухе», — высказалась она.

В августе российский и французский историк моды, искусствовед и театральный художник Александр Васильев назвал визуально прибавляющий лишний вес цвет одежды. По словам эксперта, данный эффект имеют наряды красного цвета.

Что думаешь? Оцени!
    Мария Винар
    Обсудить
    Последние новости

    Путин заявил о попытках России закончить «войну на Украине»

    Женщина сняла откровенное видео на фоне детей у бассейна и прослыла бесстыжей

    Раскрыты подробности состояния Игоря Николаева после операции

    Путин высказался об ожидании ростков здравого смысла от Запада

    Путин заявил о росте доходов россиян

    Путин ответил на обвинение в предательстве Армении

    У россиянина среди покрышек нашли тайник с артиллерийским порохом и взрывчаткой

    Гигантских тараканов обнаружили в центре Москвы

    Путин заявил о структурной перестройке экономики России

    Путин объяснил происхождение фразы «границы России нигде не заканчиваются»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости