Перечислены портящие женский образ сочетания цветов в одежде

Стилистка и модная блогерша Джемма, более известная по никнейму @what_to_wear, перечислила портящие женский образ сочетания цветов в одежде. Соответствующий материал появился на сайте издания The Sun.

В первую очередь эксперт призвала не носить вместе зеленый и красный. По ее мнению, из-за такого сочетания можно стать похожим на рождественского эльфа.

Помимо прочего, Джемма не рекомендует одеваться в фиолетовые и желтые тона, зеленые и оранжевые, а также розовые и зеленые. Данные комбинации могут отлично смотреться на фото в социальных сетях, но не в реальной жизни, считает специалистка.

В заключение автор статьи предложила забыть о сочетании красного и желтого. «Это сочетание цветов неплохое, но оно просто заставляет окружающих думать о Рональде Макдональде или Винни-Пухе», — высказалась она.

В августе российский и французский историк моды, искусствовед и театральный художник Александр Васильев назвал визуально прибавляющий лишний вес цвет одежды. По словам эксперта, данный эффект имеют наряды красного цвета.