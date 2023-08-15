Александр Васильев назвал красную одежду визуально прибавляющей лишний вес

Российский и французский историк моды, искусствовед и театральный художник Александр Васильев назвал визуально прибавляющий лишний вес цвет одежды. Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале.

По словам эксперта, данный эффект имеют наряды красного цвета. В свою очередь, чтобы избежать указанного зрительного искажения и отвлечь внимание от пышных форм, он посоветовал сочетать упомянутый оттенок с другими. Например, с пшеничным, приглушенно-малиновым или нежно-розовым. Также красный удачно сочетается с зеленым, желтым и фиолетовым тонами.

«Красный точно не стоит носить с коричневыми оттенками, оранжевыми и оливковыми. Лучше рассмотреть классический вариант — черный или белый», — добавил автор поста.

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