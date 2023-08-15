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15:20, 15 августа 2023Ценности

Россиянкам назвали способы скрыть недостатки фигуры с помощью купальника

Стилистка Надя Иванова: скрыть выпирающий живот поможет слитный купальник

Фото: Kaspars Grinvalds / Shutterstock / Fotodom

Российская стилистка Надя Иванова назвала способы скрыть недостатки фигуры с помощью купальника. Ее комментарий публикует Teleprogramma.pro.

По словам эксперта, в первую очередь следует внимательно изучить особенности своего внешнего вида и подбирать вещи в зависимости от них. Так, скорректировать выпирающий живот поможет слитный купальник с утягивающим эффектом и комплект с трусами с завышенной талией.

В то же время, чтобы уравновесить объемную грудь и узкие бедра, специалистка посоветовала выбирать бикини, состоящее из темного топа и трусов с цветным принтом. Зрительно сделать тело стройным способны слитные купальники со светлой центральной частью и темными боковыми зонами. Если требуется удлинить ноги, можно приобрести изделия с высоким подъемом по линии ноги, отметила собеседница издания.

«Если вы не нашли себе купальник или как-то смущаетесь, то помните, что всегда есть болеро, накидки, туники, пляжные халаты. С их помощью можно создать красивый, стильный пляжный образ, и никто не будет обращать внимание на нюансы вашей фигуры», — заключила стилистка.

Ранее стилистка Лилия Фаттахова назвала россиянам самые модные цвета одежды на осень и зиму 2023-2024 годов. Так, на смену популярному текущим летом розовому цвету в грядущем сезоне придет фуксия.

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    Алина Гостева
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