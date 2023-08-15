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11:18, 15 августа 2023Ценности

Россиянам назвали самые модные цвета одежды на осень и зиму

Стилистка Фаттахова назвала зеленый и фуксию модными цветами одежды на осень

Фото: Vianney Le Caer / Invision / AP

Стилистка и дизайнер Лилия Фаттахова назвала россиянам самые модные цвета одежды на осень и зиму 2023-2024 годов. Соответствующий материал публикует Marie Claire.

Так, на смену популярному текущим летом розовому цвету в грядущем сезоне придет фуксия. В то же время благодаря растущему интересу дизайнеров к окружающей природе, здоровому образу жизни и полезному питанию в трендах окажутся оттенки зеленого, заявила специалистка.

Кроме того, в список вошли красный, черный и серый тона, а также коричневый — от карамельного и кремового до насыщенного коньячного — и молочный белый. Среди модных брендов, представивших в своих коллекциях наряды упомянутых оттенков, в том числе Givenchy, Loewe, Hermes, Fendi и Yves Saint Laurent, указала собеседница издания.

Раннее стилистка и имиджмейкер Мария Абабкова назвала россиянам самую популярную одежду на осень 2023 года. По словам эксперта, в будущем сезоне будут актуальны вещи из трикотажа и кожи.

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    Алина Гостева
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