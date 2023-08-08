Стилистка назвала россиянам самую популярную одежду на осень

Стилистка Мария Абабкова: одежда из трикотажа станет самой популярной осенью

Стилистка и имиджмейкер Мария Абабкова назвала россиянам самую популярную одежду на осень 2023 года. Соответствующий комментарий публикует портал «А теперь внимание!».

По словам эксперта, в будущем сезоне будут актуальны вещи из трикотажа и кожи. Она также отметила предметы гардероба из шерсти.

Среди прочего, собеседница издания обратила внимание читателей на одежду из натуральных и более плотных материалов, таких как замша.

В июле российский стилист Александр Рогов назвал россиянам модный тренд в одежде на осень и зиму 2023 года. По словам специалиста, удачным станет черно-белое сочетание оттенков в одежде.