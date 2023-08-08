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16:13, 8 августа 2023Ценности

Стилистка назвала россиянам самую популярную одежду на осень

Стилистка Мария Абабкова: одежда из трикотажа станет самой популярной осенью

Фото: Kseniia Perminova / Shutterstock / Fotodom

Стилистка и имиджмейкер Мария Абабкова назвала россиянам самую популярную одежду на осень 2023 года. Соответствующий комментарий публикует портал «А теперь внимание!».

По словам эксперта, в будущем сезоне будут актуальны вещи из трикотажа и кожи. Она также отметила предметы гардероба из шерсти.

Среди прочего, собеседница издания обратила внимание читателей на одежду из натуральных и более плотных материалов, таких как замша.

В июле российский стилист Александр Рогов назвал россиянам модный тренд в одежде на осень и зиму 2023 года. По словам специалиста, удачным станет черно-белое сочетание оттенков в одежде.

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    Екатерина Ештокина
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