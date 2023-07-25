Стилист Рогов назвал модный тренд в одежде на осень и зиму

Стилист Александр Рогов назвал черно-белое сочетание трендом осени и зимы 2023 года

Российский стилист Александр Рогов назвал россиянам модный тренд в одежде на осень и зиму 2023 года. Соответствующую информацию он разместил в своем Telegram-канале, который насчитывает 136 тысяч подписчиков.

По словам специалиста, удачным станет черно-белое сочетание оттенков в одежде. При этом эксперт опубликовал серию снимков, на которых были проиллюстрированы подходящие образы.

На кадрах модели надели черные плащи или пальто, водолазки, обувь и платья. Среди белых предметов гардероба были представлены джинсовая куртка, брюки и сарафан. Также Рогов обратил внимание читателей на изделия необычного кроя, которые сочетали в себе оба упомянутых цвета сразу, в том числе рубашку, пиджак и кроссовки.

Ранее в июле Рогов назвал россиянам две универсальные вещи в гардеробе. По словам эксперта, самыми актуальными и повсеместными изделиями являются белая рубашка и джинсы.