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16:18, 21 июля 2023Ценности

Стилист Рогов назвал россиянам две универсальные вещи в гардеробе

Российский стилист Александр Рогов назвал рубашку и джинсы универсальными в гардеробе

Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

Российский стилист Александр Рогов назвал россиянам две универсальные вещи в гардеробе. Cоответствующую информацию он разместил в Telegram-канале, который насчитывает 136 тысяч подписчиков.

По словам эксперта, самыми актуальными и повсеместными изделиями являются белая рубашка и джинсы. «Не знаете, что надеть? Это самое универсальное сочетание, а акценты можно расставить с помощью аксессуаров», — заявил он.

Стилист проиллюстрировал серией снимков упомянутый комплект. На кадрах видно, что женщины дополняли образы ремнем на талии, цветным платком на шее, пушистой сумкой-клатчем и многочисленными украшениями. В качестве обуви они примеряли как босоножки на каблуках, так и обувь на плоском ходу.

Ранее российский и французский историк моды Александр Васильев назвал главный тренд лета 2023 года. Специалист рассказал, что популярной тенденцией в текущем сезоне стал тотал деним.

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    Екатерина Ештокина
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