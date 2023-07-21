Стилист Рогов назвал россиянам две универсальные вещи в гардеробе

Российский стилист Александр Рогов назвал рубашку и джинсы универсальными в гардеробе

Российский стилист Александр Рогов назвал россиянам две универсальные вещи в гардеробе. Cоответствующую информацию он разместил в Telegram-канале, который насчитывает 136 тысяч подписчиков.

По словам эксперта, самыми актуальными и повсеместными изделиями являются белая рубашка и джинсы. «Не знаете, что надеть? Это самое универсальное сочетание, а акценты можно расставить с помощью аксессуаров», — заявил он.

Стилист проиллюстрировал серией снимков упомянутый комплект. На кадрах видно, что женщины дополняли образы ремнем на талии, цветным платком на шее, пушистой сумкой-клатчем и многочисленными украшениями. В качестве обуви они примеряли как босоножки на каблуках, так и обувь на плоском ходу.

Ранее российский и французский историк моды Александр Васильев назвал главный тренд лета 2023 года. Специалист рассказал, что популярной тенденцией в текущем сезоне стал тотал деним.