Историк моды Александр Васильев назвал платок универсальной вещью в отпуске

Российский и французский историк моды, искусствовед и театральный художник Александр Васильев назвал россиянам универсальную вещь для отпуска летом. Соответствующая информация появилась в его Telegram-канале.

По словам эксперта, платок способен заменить чемодан вещей. «Я уверен, многие из вас недооценивают платки. А ведь вариантов их использования десятки. Летом особенно актуально. Чтобы не брать с собой в отпуск огромный багаж, возьмите два или три платка вместо платьев, топов и туник», — посоветовал специалист.

Помимо этого, Васильев рассказал, что изысканности образу можно добавить с помощью солнцезащитных очков. «Как хорошо, когда есть универсальные способы создать стильный образ на отдыхе без напряжения и упаковки всего гардероба!» — заключил он.

Ранее в июле Александр Васильев назвал главный тренд лета 2023 года. Специалист рассказал, что популярной тенденцией в текущем сезоне стал тотал деним. По его словам, образы, полностью состоящие из джинсовой ткани, этим летом пользуются спросом.