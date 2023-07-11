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18:16, 11 июля 2023Ценности

Александр Васильев назвал главный тренд лета 2023 года

Историк моды Александр Васильев назвал тотал деним главным трендом лета 2023 года

Кадр: Telegram-канал Александра Васильева

Российский и французский историк моды, искусствовед и театральный художник Александр Васильев назвал россиянам главный тренд лета 2023 года. Соответствующую информацию он опубликовал в своем Telegram-канале.

Специалист рассказал, что популярной тенденцией в текущем сезоне стал тотал деним. По его словам, образы, полностью состоящие из джинсовой ткани, этим летом пользуются спросом.

«Пик популярности этого тренда пришелся на 90-е годы прошлого века. Синюю хлопчатобумажную ткань использовали для морских парусов. Когда судна сворачивали свою деятельность, эти огромные паруса необходимо было пустить в производство. И именно из этой ткани, привезенной из Франции, в США стали шить первые джинсы», — рассказал историк моды.

Ранее в июле Александр Васильев перечислил россиянам необходимые для отпуска вещи. В первую очередь эксперт сообщил, что на отдыхе необходимо иметь минимум два купальника и подходящее к ним по цвету парео. Помимо этого, Васильев посоветовал взять с собой солнцезащитные очки и шляпу.

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    Екатерина Ештокина
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