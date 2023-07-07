Историк моды Александр Васильев: в отпуск необходимо взять минимум два купальника и парео

Российский и французский историк моды, искусствовед и театральный художник Александр Васильев перечислил россиянам необходимые для отпуска вещи. Соответствующую информацию он опубликовал в своем Telegram-канале.

В первую очередь эксперт сообщил, что на отдыхе необходимо иметь минимум два купальника и подходящее к ним по цвету парео. «Это просто кусок ткани, часто с набивным красивым рисунком, который может быть для вас не только платьем, юбкой с запахом, шалью, но и, извините, подстилкой на пляже. Это тоже очень удобно и чрезвычайно практично», — пояснил он.

Помимо этого, Васильев посоветовал взять с собой солнцезащитные очки и шляпу. «Все это должно быть вместе с нужным для вас решением обуви. Это должна быть обувь для пляжа и, конечно, обувь для вечера, потому что без хотя бы одной пары босоножек с каблуком вам не обойтись», — добавил историк моды.

В заключение он отметил, что также стоит выбрать предметы гардероба для вечерних прогулок, которые сочетаются между собой. «Так вы получите много образов с минимальным количеством одежды, и место в чемодане сэкономите», — уточнил специалист.

В июне Александр Васильев назвал популярный стиль одежды, который россияне разлюбили в 2023 году. По словам специалиста, камуфляж, тема милитари и защитные мотивы, которые характеризуются использованием элементов военного снаряжения, больше не находят отклика у жителей страны.