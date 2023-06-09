Россияне разлюбили один популярный стиль одежды

Историк моды Александр Васильев: стиль одежды милитари не находит отклика у россиян

Российский и французский историк моды, искусствовед и театральный художник Александр Васильев назвал популярный стиль одежды, который россияне разлюбили в 2023 году. Его комментарий публикует радиостанция «Говорит Москва».

По словам специалиста, камуфляж, тема милитари и защитные мотивы, которые характеризуются использованием элементов военного снаряжения, больше не находят отклика у жителей страны. «Может быть, потому что он сразу ассоциируется с военными действиями. Люди как раз хотят несколько отойти от этого, не носят это с удовольствием», — пояснил он.

При этом Васильев уточнил, что в текущем сезоне популярна обувь на плоском ходу и с тракторной подошвой, в том числе кроссовки футуристических форм. Также эксперт отметил, что в моду вошли аксессуары из пластмассы. «Аксессуары сегодня в основном сплошь пластмасса. Это солнцезащитные очки, мобильный телефон, сумки-шоперы», — дополнил он.

Помимо этого, историк моды рассказал, что тенденция на татуировки по-прежнему остается актуальной. «Несмотря на то, что я против тату, я вижу, какое огромное количество молодежи предпочитает носить набойки и на ногах, и на руках», — заключил он.

Ранее сообщалось, что наряды в стиле сказочного персонажа Русалочки в 2023 году стали новым трендом у молодежи. Речь идет о так называемом стиле mermaidcore, который подразумевает сочетание пляжной одежды и эстетики Y2K (year 2000, «двухтысячный год»). В частности, в палитре образов, которые демонстрируют в соцсетях представители поколения Z, превалируют зеленый и голубой цвета, а также серебристый металлик и бежевые оттенки.