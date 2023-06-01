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09:42, 1 июня 2023Ценности

Стиль Русалочки стал новым трендом у молодежи

Наряды в стиле сказочного персонажа Русалочки вошли в моду в 2023 году

Фото: yurakrasil / Shutterstock / Fotodom

Наряды в стиле сказочного персонажа Русалочки стали новым трендом у молодежи в 2023 году. Соответствующие материал публикует New York Post.

Речь идет о так называемом стиле Mermaidcore, который подразумевает сочетание пляжной одежды и эстетики Y2K (year 2000, «двухтысячный год»). В частности, в палитре образов, которые демонстрируют в соцсетях представители поколения Z, превалируют зеленый и голубой цвета, а также серебристый металлик и бежевые оттенки. Вдобавок в моду вернулся влажный макияж.

Отмечается, что на данный момент хештег #Mermaidcore уже собрал на платформе TikTok более 200 миллионов просмотров. Кроме того, согласно исследованию сайта Nasty Gal, количество поисковых запросов в Google на тему стиля Русалочки увеличилось на 736 процентов за последний год. В то же время на сайте Pinterest количество запросов возросло на 614 процентов за аналогичный период.

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Модные эксперты связывают рост популярности данной эстетики с выходом ремейка анимационного фильма «Русалочка» с актрисой Холли Бейли в главной роли. «Mermaidcore — это прекрасная тенденция, вдохновленная океанскими цветами, а также раковинами, жемчугом и кристаллами», — заключила модельер и блогерша Дженни Рожински.

Ранее «Русалочке» предрекли лучший кассовый дебют 2023 года. Ожидается, что ремейк классического анимационного фильма принесет около 125 миллионов долларов за расширенные четырехдневные праздничные выходные в США.

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    Майя Пономаренко
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