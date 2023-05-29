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17:56, 29 мая 2023Культура

«Русалочке» предрекли лучший кассовый дебют 2023 года

Collider: «Русалочка» опередила новый «Форсаж-10» по кассовым сборам

Кадр: фильм «Русалочка»

Ремейк анимационного фильма «Русалочка» с Холли Бейли в главной роли обогнал по кассовым сборам десятую часть «Форсажа», тем самым претендуя на то, чтобы стать одним из лучших кассовых дебютов в этом году. Об этом сообщает Collider.

Согласно данным портала, 26 мая лента собрала 38 миллионов долларов и более 10 миллионов на предварительных показах в США за день до этого. Ожидается, что ремейк классического анимационного фильма принесет около 125 миллионов долларов за расширенные четырехдневные праздничные выходные в Штатах.

Если оценки экспертов подтвердятся, то «Русалочка» войдет в пятерку лучших фильмов, уступив таким лентам, как «Топ Ган: Маверик», «Пиратам Карибского моря: На краю света» и «Индиане Джонсу и Королевству хрустального черепа».

При этом отмечается, что лидер предыдущей недели — «Форсажа-10» — демонстрирует снижающийся интерес зрителей и сокращение доходности внутри страны.

Ранее сообщалось, что в «Русалочке» изменили тексты двух песен ради соответствия актуальным ценностям.

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    Варвара Кошечкина
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