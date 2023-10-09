В Москве резко подорожал один вид квартир

В Москве значительно выросли цены на евродвушки в новостройках

За последний год среди популярных квартир, которые продаются в старой Москве на первичном рынке, сильнее всего выросли в цене «евродвушки». Повышение их стоимости за указанный период составило 1,5 миллиона рублей, или 13,5 процента. О том, что в столице резко подорожал один вид недвижимости, со ссылкой на аналитиков «НДВ Супермаркет Недвижимости» сообщили «Известия».

В результате роста цен на «евродвушки» среднюю стоимость лота оценили в 12,9 миллиона рублей. Специалисты отметили, что почти две трети от всего объема предложения жилья в новостройках (68,4 процента от общего числа) приходится на три типа квартир: «евродвушки» с долей в 27,9 процента, студии с 20,5 процента и «евротрешки» с 20,1 процента.

Что касается «евротрешек», то за год они прибавили в цене 1,9 миллиона рублей, или 11,4 процента, до среднего показателя в 18,2 миллиона рублей за лот. Студии отличились наименьшим ростом — на 834 тысячи рублей, или 10,7 процента, до 8,6 миллиона рублей.

В сентябре аналитики федеральной компании «Этажи» пришли к выводу, что с начала 2023-го средняя стоимость квадратного метра готовых квартир увеличилась на восемь процентов, при этом рост цен в тот месяц оказался самым значительным за прошедшие девять месяцев.