Мигранта осудили за попытки вовлечь в терроризм москвичей

В Москве осудили на 17 лет мигранта, пытавшегося вовлечь россиян в терроризм

Второй Западный окружной военный суд Москвы приговорил гражданина одной из среднеазиатских республик Огабека Гулимова к 17 годам заключения за пособничество террористической организации. Об этом сообщает ТАСС.

Следствие и суд установили, что мужчина был последователем идеологии запрещенной в России международной террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад». В соцсетях Гулимов размещал призывы к терроризму, организовывал сбор денег на нужды участников террористической организации и пытался вовлечь в преступную деятельность жителей Москвы.

Гулимова признали виновным в преступлении по части 1.1 статьи 205.1 («Содействие террористической деятельности»), части 5 статьи 33 и части 4 статьи 205.1 («Пособничество в содействии террористической деятельности»), а также части 2 статьи 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности») УК РФ Первые три года мужчина будет отбывать в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.