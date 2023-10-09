Троих экс-заключенных осудили за подготовку расправы над российскими силовиками

В Дагестане трех экс-зэков осудили за подготовку расправы над силовиками

В Дагестане суд приговорил троих жителей, готовивших расправу над силовиками, к 19, 18 и 16 годам заключения. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Следствие и суд установили, что в 2018 году фигуранты создали террористическое сообщество и приобрели оружие, чтобы помешать правоохранителям Дербента охранять общественный порядок и отомстить за их деятельность. Известно, что ранее фигуранты были осуждены.

Экс-заключенных признали виновными в преступлении по части 1 статьи 30 и статьи 317 («Приготовление к совершению посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа в целях воспрепятствования законной деятельности из мести») УК РФ. Первые два года каждый из них будет отбывать наказание в тюрьме, а оставшийся срок — в колонии строгого режима.