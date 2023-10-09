Представитель ХАМАС заявил о десятках израильских пленных с двойным гражданством

В ХАМАС заявили о пленных Израиля с двойным гражданством, в том числе российским

Представитель «Исламского движения сопротивления» (ХАМАС) заявил, что среди израильских пленных есть лица с двойным гражданством, в том числе российским. Об этом сообщает Reuters.

В материале отмечается, что чиновник заявил о десятках людей с двойным гражданством среди взятых в плен в Израиле, среди них есть россияне и китайцы.

Ранее ХАМАС пригрозило казнить мирных граждан Израиля. В сообщении радикальной палестинской группировки сказано, что она будет казнить по одному заложнику в ответ на новые израильские бомбардировки.

Посольство России в Израиле заявило, что один россиянин погиб в результате атаки, еще четверо граждан РФ считаются пропавшими без вести.

