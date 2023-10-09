Раскрыта связь между стилем россиян и их детскими травмами

Семейный психолог Ольга Романив раскрыла связь между стилем россиян и их детскими травмами. Соответствующий материал появился на сайте издания Woman's Day.

Объемные и бесформенные вещи чаще всего указывают на то, что их обладатели не принимают особенности своей фигуры. По словам эксперта, данная проблема может быть связана с родителями, которые на протяжении всего детства постоянно критиковали внешний вид ребенка.

В то же время Романив обратила внимание на тех, кто постоянно носит одежду с детскими рисунками, стразами и рюшами. Как считает специалистка, любовь к подобной одежде указывает на инфантилизм. При этом она отметила, что такие люди нередко отказываются от создания семьи и стараются избегать ответственности.

В свою очередь, образы, состоящие полностью из черных вещей и с обилием золотых украшений, демонстрируют комплексы, например, неуверенность в себе и страх оказаться непризнанным обществом.

В сентябре телесный психолог Анна Титова раскрыла связь между характером россиянок и типом их фигур. По словам эксперта, женщины с большой грудью, покатыми плечами, полными руками, слегла заметной талией и стройными ногами являются душой компании и выделяются своей энергичностью.