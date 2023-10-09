Россиянин создал крупнейшую в регионе нарколабораторию и попал под суд

Создателя крупнейшей нарколаборатории в Удмуртии отправили под суд

Следователи Удмуртии завершили расследование уголовного дела в отношении местного жителя, подозреваемого в организации работы крупнейшей в республике нарколаборатории, и передали материалы в суд. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД.

Мужчину обвиняют в незаконном производстве и сбыте наркотических веществ, хранении прекурсоров, а также легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения им преступлений. Уголовное дело будет рассмотрено в Завьяловском районном суде.

По данным следствия, в 2021 году подозреваемый по указанию куратора приобрел двухэтажный коттедж в деревне Завьяловского района Удмуртской Республики и организовал в нем производство синтетических наркотиков. Оборудование и прекурсоры для лаборатории мужчина забирал из гаражей, адреса который также предоставлял куратор.

В августе 2022 года подозреваемого задержали сотрудники правоохранительных органов. В ходе обысков из коттеджа были изъяты 141 килограмм различных наркотических средств, лабораторное оборудование, а также не менее двух тонн прекурсоров. Кроме того, в ближайшей лесополосе полицейские обнаружили сумку с 6,5 килограммами наркотиков, которые мужчина пытался сбыть бесконтактным способом.