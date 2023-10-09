Российские школьники получат специальное обучение

VK познакомит школьников с технологиями мессенджеров и основами IT-профессий

VK познакомит российских школьников с технологиями мессенджеров, а также обучит основам IT-профессий, которые необходимы для разработки и развития соцсетей. Об этом VK сообщила в пресс-релизе для «Ленты.ру».

Занятия состоятся с 16 октября по 12 ноября в рамках нового этапа всероссийского образовательного проекта «Урок цифры». Школьники изучат особенности цифровых сервисов для общения и познакомятся с возможностями учебного профиля Сферум в VK Мессенджере.

В частности, школьники смогут попробовать свои силы в решении задач, с которыми сталкиваются мобильные разработчики, дизайнеры, продакт- и комьюнити-менеджеры. Также они узнают, как устроена модерация контента, изучат устройство чат-ботов и смогут собрать и настроить собственного бота. Для старшеклассников, которые захотят узнать об этом больше, VK запустит специальное направление в профориентационном симуляторе «Тест-драйв IT-профессий».

В «Уроке цифры» по теме мессенджеров смогут принять участие школьники с 1-го по 11-й класс с компьютера, планшета или смартфона. Для этого нужно перейти на сайт проекта «Урок цифры» и в каталоге выбрать урок от VK. Ученики и педагоги получат доступ к материалам и смогут выбрать уровень в зависимости от возраста: 1–4, 5–8, 9–11 классы. Приступить к занятиям можно в любое время: в школе с учителем или дома, самостоятельно либо с родителями.

VK также проведет открытые уроки в школах и на базе образовательных центров VK по всей России. Следить за новостями «Урока цифры» от VK можно будет в специальном канале в учебном профиле Сферум в VK Мессенджере.

