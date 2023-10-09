Блогерша назвала самые неудачные наряды для маленькой груди и нашла им замену

Блогерша с никнеймом @fashionblog_nuellar назвала самые неудачные наряды для маленькой груди и нашла им замену. Соответствующая публикация появилась в ее TikTok-аккаунте.

По словам инфлюэнсерши, обладательницам миниатюрного бюста следует избегать нарядов с прямоугольным вырезом. При этом в качестве альтернативы она предложила предметы гардероба с V-образным декольте.

В то же время испортить внешний вид способны облегающие топы без бретелей, а улучшить — данные изделия с объемным декором, например из искусственного меха. Кроме того, юзерша призвала отказаться от классических рубашек и заменить их на блузки с воротом-бантом.

В августе 2022 года основательница бренда нижнего белья Liberty & Love Бет Кейтс из Великобритании назвала лучшие модели бюстгальтеров для маленькой и большой груди. Так, она отметила, что обладательницам большого бюста следует отдавать предпочтение бра с широкими бретелями без косточек. В то же время маленькую грудь удачно скорректируют бюстгальтеры с вкладышами и низкой перемычкой.