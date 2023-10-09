Сообщение о недопуске россиян на юношеские Олимпийские игры-2024 опровергли

В МОК опровергли информацию о недопуске россиян к участию в юношеских ОИ-2024

Во вторник, 3 октября, «Советский спорт» опубликовал заявление Международного олимпийского комитета (МОК), которое поступило в редакцию газеты.

«Если говорить о зимних юношеских Играх-2024, то ни один нейтральный спортсмен в индивидуальном порядке не может участвовать в Канвондо», — приводит издание слова представителя МОК. Автор заметки уточнил, что «на зимних юношеских Олимпийских играх через три с небольшим месяца в качестве участников нас не представляют».

Однако на следующий день в МОК опровергли информацию о запрете россиянам участвовать в юношеских Олимпийских играх-2024. «На данном этапе ни один индивидуальный нейтральный спортсмен не квалифицирован для участия в зимних юношеских Олимпийских играх 2024 года в Канвондо», — заявили ТАСС в организации и добавили, что никакого дальнейшего решения принято не было. Таким образом, российские спортсмены сохраняют возможность пройти квалификационный отбор на соревнования.

Примечательно, что в августе МОК в ответ на запрос ТАСС так же заявлял, что ни один нейтральный спортсмен в индивидуальном порядке не может участвовать в Канвондо.

Заявление МОК, опубликованное «Советским спортом», широко распространилось в СМИ. В частности, об этом написали ТАСС, «Коммерсантъ» и Forbes.

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